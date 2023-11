Incidente con auto di servizio, muore giovane vigilante

Santa Maria la Carità. Perde il controllo dell'auto di servizio, finisce fuori strada e muore. Tragedia stanotte in via Carrara, tra Castellammare di Stabia e Santa Maria la Carità. A perdere la vita Pasquale Fiorillo, 32enne stabiese.

Intorno all'1:40 di stanotte, il giovane vigilante era alla guida della Fiat Panda della Hermes, società di vigilanza per la quale lavorava, quando per cause ancora da accertare la vettura è finita fuori strada. Per Pasquale Fiorillo non c'è stato nulla da fare: il 32enne è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate per avviare le prime indagini e ricostruire la dinamica dell'incidente. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta: sequestrata l'auto di servizio, la salma del 32enne ora è stata trasferita in obitorio a disposizione della magistratura in attesa dell'autopsia.