Bambina malata di tumore salvata a Torino con un trapianto di fegato collegato al cuore. Il padre: «Eravamo disperati»

Una bimba di cinque anni è stata salvata a Torino all'ospedale delle Molinette in un intervento ritenuto eccezionale. Ad eseguirlo un team multidisciplinare composto da cardiologi, nefrologi, cardiochirurghi, anestesisti e rianimatori di Regina Margherita e Molinette. Eccezionale anche la tempistica. La piccola, affetta da tumore raro, è stata inserita in lista per ricevere un trapianto di fegato in status di super-urgenza a livello sia nazionale sia europeo. In questi casi la finestra temporale di trapiantabilità per questi piccoli pazienti dura infatti meno di un mese.

Bambina operata fegato-cuore, cosa è successo

Eccezionale trapianto alle Molinette della Città della Salute di Torino dove una bimba cinese di 5 anni è stata salvata collegando il fegato del donatore direttamente al cuore della ricevente. La bimba, nata a Torino da genitori di origine cinese, nel giugno del 2021 si trovava nel suo Paese Cina quando le è stata scoperta una rara ma gravissima patologia tumorale del fegato, tipica dell'età pediatrica, l'epatoblastoma.

Bambina operata, l'evolzione in Cina

Subito dopo la diagnosi, le prime cure le sono state prestate senza successo in Cina tra luglio ed ottobre 2021, ma, non ottenendo gli effetti sperati, la famiglia ha deciso di rientrare in Italia dove è arrivata nel novembre dello scorso anno ed è stata presa in carico dall'equipe di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino, diretta da Franca Fagioli. Con l'avvio di protocolli chemioterapici di ultima generazione, la risposta della malattia alla terapia oncologica è stata progressivamente sempre più significativa tanto che dopo un anno di cure mediche ininterrotte, è stato raggiunto l'obiettivo di far regredire il tumore all'interno dei criteri utili per poter candidare la piccola al trapianto di fegato che è arrivato dalla Germania dove la famiglia di un piccolo bambino deceduto aveva dato il consenso alla donazione degli organi.

Sotto il controllo dei cardiologi ecocardiografisti è stato effettuato il trapianto con l'accesso al cuore dall'addome per via trans-pericardica. Il fegato del donatore con tutta la sua vena cava sovraepatica è stato quindi impiantato direttamente sull'atrio destro del cuore della bambina. La ripresa emodinamica della piccola paziente e la ripresa funzionale del fegato trapiantato sono stati ottimi. Dopo pochi giorni la bambina ha potuto essere dimessa dalla Rianimazione e attualmente sta procedendo con il recupero post-operatorio presso la Gastroenterologia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita, in attesa di essere nuovamente trattata con terapie di consolidamento presso l'Oncoematologia pediatrica.

Bambina operata, la felicità del padre

«Ha ripreso bene, è contenta, contentissima, ha mangiato un pochino di più». A dirlo è il signor Kun, di cui non verrà scritto il cognome per evitare di rendere nota l'identità della piccola figlia, 5 anni, con genitori di origine cinese. La bambina si trova a Torino, all'ospedale Regina Margherita, dopo un complesso trapianto di fegato eseguito alle Molinette. «All'inizio della malattia - dice ancora il giovane padre - eravamo disperati, mia moglie piangeva sempre, era quasi senza voce. Adesso, dopo il trapianto, solo uno di noi può starle vicino, per proteggerla da troppi contatti. Abbiamo risolto il problema più grave, il fegato, ma non è l'unico e proseguiremo le terapie, se non sarà necessario un altro intervento». «Io praticamente sono a Torino da sempre, da 17 anni - dice ancora Kun - e nostra figlia è nata qui, le abbiamo dato un nome italiano, abbiamo altre due figlie più grandi. Nel 2021 eravamo andati in Cina, dopo l'inizio del Covid, anche per vedere i nostri genitori, poi è arrivato il colpo della malattia della piccola e siamo tornati». Qui le cure al Regina Margherita, il trapianto alle Molinette, con un'equipe congiunta con l'ospedale pediatrico. Il padre ha un desiderio: ringraziare pubblicamente i medici, tutti, anche se non riesce a ricordare tutti i nomi e non è sicuro che siano perfettamente, perché per la piccola «hanno lavorato proprio in tanti. Voglio partire dalla dottoressa di famiglia, Anna Paola Palone, fino al professor Renato Romagnoli, il direttore dell'equipe chirurgica del Centro trapianti, fino alla dottoressa che la segue in ospedale, gli anestesisti e gli altri».

