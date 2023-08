VITTORIO VENETO - Prende a morsi tre clienti e la titolare del ristorante, scaraventa a terra le sedie e sputa in faccia a chiunque tenti di calmarla. Ieri pomeriggio una 35enne di colore ha seminato il panico all’Osteria Pontavai, dando di matto a fine pranzo dopo aver bevuto un calice di bianco e due digestivi. Per “neutralizzarla” è stato necessario l’intervento di un’ambulanza, dopo che gli astanti l’avevano inseguita per strada e immobilizzata.

APPROFONDIMENTI Video

Maurizio Bassetto, morto il noto ristoratore Marame Cissè, la chef pluripremiata del ristorante di Agrigento



La giovane si è presentata al ristorante di via Pontavai a mezzogiorno e mezzo. Si è seduta a un tavolino e ha ordinato da mangiare: una grigliata di pesce accompagnata da un calice di bianco frizzante. A vederla così sembrava una cliente come tante, anzi era molto tranquilla e cordiale. Tra una chiacchiera e l’altra ha detto di lavorare per un giornale. «Quando ha pagato il conto le abbiamo offerto un digestivo. Si è seduta a berlo con noi, ha offerto un altro giro lei e poi è andata via di testa - racconta ancora scossa la titolare Giulia Piccin -. Ha iniziato a urlare e a buttare giù le sedie. Sputava per terra e addosso agli altri clienti. Gridava offese in inglese». La donna ha strattonato la titolare e affondato i denti su tre clienti che hanno cercato di intervenire. Altri invece sono corsi via, spaventati. «A un certo punto si è lanciata sull’asfalto: è caduta di testa ed è rimasta immobile per mezzo minuto. Ho temuto il peggio. Sono andata a tirarla su e mi ha morso un braccio» prosegue Giulia, mostrando il livido rosso sull’avambraccio destro.

A quel punto la straniera ha tentato la fuga, ma traballava e picchiava la testa contro le ringhiere. «Era totalmente fuori controllo» dice Piccin, che insieme ad altri è riuscita a trattenerla fino all’arrivo dei sanitari del 118, a cui la donna furiosa ha riservato lo stesso trattamento: urla, spintoni, sputi. Finché non è stata immobilizzata e caricata in ambulanza. «È stato un incubo, non voglio che metta mai più piede qui - sbotta la ristoratrice -. Non so che tipo di problemi abbia ma bisogna fare in modo che non prenda di mira altri locali». Nelle prossime ore la ristoratrice andrà dai carabinieri a esporre i fatti, anche per capire se ci sono margini per sporgere una denuncia-querela. Sembra, peraltro, che l’escandescenza di ieri non fosse la prima in un locale pubblico.