Il cane si tuffa in mare e morde lo squalo, la scena incredibile ripresa dai turisti. Attimi di panico alle Bahamas

Un duello a colpi di morsi. Durante un giro in barca alle Bahamas alcuni turisti sono rimasti sconvolti per aver assistito a una spiacevole colluttazione tra uno squalo martello e un cane. Il teso confronto tra i due animali è stato filmato dal capitano e membro dell'equipaggio della barca turistica, Rebecca Lightbourn di Exuma Water Sports: «Non conosciamo il motivo per cui il cane ha cominciato ad attaccare lo squalo. Forse ha visto lo squalo come un nemico e voleva proteggere la sua casa», ha riferito la donna alla Nbc News.

Il video, condiviso su Instagram, mostra lo squalo martello sott'acqua a pochissimi metri dalla barca. Poi, dopo pochi secondi il filmato inquadra Rufus (così hanno soprannominato il cane) che, dal molo, è saltato in acqua per attaccare con audacia lo squalo, mentre in sottofondo si sentono le urla e le suppliche dei turisti che stavano assistendo alla scena: «Ha morso lo squalo, qualcuno lo aiuti».

«È riuscito a sguazzare e ha anche provato a staccare un pezzo dalla sua pinna, ma lo squalo si è allontanato a nuoto, piuttosto insicuro di quello che era appena successo», ha spiegato Rebecca Lightbourn che ha assistito al terribile momento.