«Paga o ti buco con questa siringa infetta» commercianti minacciati e picchiati da usurai: 6 arresti

Alle prime luci dell'alba, i carabinieri della Compagnia di Frascati hanno dato esecuzione a un'ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica, che dispone la custodia cautelare in carcere per sei persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di usura, estorsione, esercizio abusivo di attività finanziaria e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, nel corso dell'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma - gruppo reati gravi contro il patrimonio, usura ed estorsioni - hanno acclarato che gli arrestati hanno svolto attività in maniera organizzata e continuata di concessione di finanziamenti nei confronti di almeno 4 soggetti, tra cui due commercianti, nonché applicato, in più operazioni di finanziamento, tassi di gran lunga superiori previsti dai decreti ministeriali in materia, utilizzando anche metodi estorsivi per farsi consegnare il denaro prestato.



Le indagini hanno consentito di accertare come due fratelli, entrambi arrestati, residenti nella zona di Tor Vergata, a partire dal 2012 avevano elargito dei prestiti usurari nei confronti di un commerciante al quale erano stati applicati tassi variabili dal 15 al 20 per cento mensili. L'attività investigativa, condotta con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali, a riscontro di specifici servizi di osservazione, ha fatto emergere lo stato di ansia e soggezione della vittima che, preoccupata delle possibili conseguenze dei mancati pagamenti, continuava a corrispondere notevoli importi, ben oltre il capitale finanziato, già moltiplicato.



Nello specifico, il commerciante è stato vittima non solo di minacce verbali, ma di una vera e propria aggressione nel corso della quale gli è stata sottratta anche l'auto con lo scopo di convincerlo a corrispondere quanto richiesto dagli usurai. Una secondo commerciante è stato oggetto di diverse minacce e di un vero e proprio raid, organizzato all'interno della sua attività commerciale, nel corso del quale due degli arrestati, al fine di convincerlo a consegnare quanto dovuto, si impossessavano di parte della merce che aveva esposta, asportandola senza pagarla. Il metodo delle minacce è stato anche utilizzato dagli arrestati nei confronti di un operaio il quale, dopo aver ricevuto il prestito, non era riuscito a restituire quanto pattuito.



L'uomo è stato picchiato da uno degli indagati con una mazza da golf e più volte minacciato di essere infilzato con una siringa infetta di Aids se non avesse ottemperato a corrispondere quanto dovuto. Nel corso delle indagini sono state riscontrate anche delle cessioni di sostanza stupefacente da parte di un soggetto che operava per conto di uno degli usurai arrestati. In particolare, sono state cristallizzate diverse cessioni di cocaina nei confronti di altrettanti acquirenti alle quali ha preso parte anche un sottufficiale della Guardia di Finanza in servizio, all'epoca dei fatti, presso il Comando Generale del Corpo e raggiunto anch'egli dall'odierno provvedimento restrittivo.

