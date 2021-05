Discoteche, quando riaprono? Per ora resteranno chiuse ma si tornerà a ballare a precise condizioni

Chiuse per ora, dice il governo, ma le discoteche sono destinate a riaprire. Serve capire il come prima del quando. L'ipotesi della riapertura estiva dei locali notturni è solo un cantiere, ma è allo studio, anche grazie al ritmo che sta assumendo la campagna vaccinale in corso. La quota 500mila somministrazioni al giorno è stata raggiunta ma deve ancora consolidarsi nella media settimanale. I giovani e giovanissimi sono ancora in attesa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati