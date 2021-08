Vaccino obbligatorio, aumenta il pressing di Regioni e sindacati. Confindustria: «Mettere in sicurezza i luoghi di lavoro»

Per evitare un autunno in cui l’onda dei ricoveri, nella stragrande maggioranza rappresentata da non vaccinati, causi nuovi lutti e nuove chiusure, sta crescendo la pressione perché si vada all’obbligo vaccinale o a un utilizzo molto più incisivo del Green pass. Al Tg2 il professor Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo, ieri lo ha detto apertamente: «Se si deve arrivare all’obbligo di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati