Vannacci indagato per truffa e peculato. «Falsi rimborsi e indennità non dovute». Lui è «abbattutto ma determinato». Lega: la nostra stima aumenta

Roberto Vannacci è indagato per peculato e truffa dalla Procura militare. Le contestazioni si riferiscono al periodo in cui il generale ha ricoperto l'incarico di addetto militare a Mosca, da febbraio 2021 fino a maggio 2022. L'ispezione ordinata dallo Stato maggiore della Difesa ha evidenziato «criticità, anomalie e danni erariali nelle autocertificazioni e richieste di rimborso depositate» che verranno valutate dall'autorità giudiziaria.

Il generale Vannacci sotto inchiesta

Secondo quanto rivela in esclusiva il Corriere della Sera, l'inchiesta ritiene che Vannacci abbia percepito illecitamente indennità di servizio per i familiari, ma abbia anche usufruito di spese per benefit legate all’auto di servizio non autorizzate e di rimborsi per l’organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzati.

Nel periodo in cui è stato rappresentante della Difesa in Russia, secondo gli ispettori ministeriali il generale Vannacci avrebbe percepito l'indennità di servizio all'estero in maniera illecita poiché i suoi familiari non si trovavano effettivamente con lui a Mosca.

Ciò sarebbe testimoniato dall'incongruenza fra le dichiarazioni rese da Vannacci e i timbri sui passaporti dei familiari.

Sotto la lente d'ingrandimento anche dei rimborsi ottenuti per organizzaere eventi conviviali per la “Promozione del Paese Italia” in ristoranti o presso la sua abitazione. Tali eventi, secondo gli ispettori, non si sarebbero effettivamente tenuti.

Tra le spese, anche i 9.000 euro per l'auto di servizio, una Bmw, utilizzata oltre i termini consentiti. II caso finirà davanti alla Corte dei Conti, per valutare i profili di responsabilità amministrativa e il relativo danno erariale.

Vannacci: «Non commento»

«L'inchiesta su di me? L'ho letta stamattina e non commento ispezioni di servizio». Così il generale Roberto Vannacci commenta all'Adnkronos la notizia dell'inchiesta sull'indagine avviata nei suoi confronti dalla Procura Militare per peculato e truffa nei mesi passati a Mosca in qualità di addetto militare.

LA LEGA

«Si tratta della solita inchiesta a orologeria. Vannacci è un uomo amato dai cittadini e scomodo al palazzo. Visto che non riescono a intimidirlo in altro modo ci provano con inchieste e minacce. La nostra stima nei suoi confronti non cambia, anzi aumenta». Lo fanno sapere dalla Lega.

«Vannacci demoralizzato ma fiducioso»

È «demoralizzato e preoccupato», ma «fiducioso nella giustizia», perché «consapevole che prima o poi la verità verrà fuori». Il generale Roberto Vannacci, indagato dalla procura militare per peculato e truffa, si è confidato in questi termini con Domenico Leggiero, presidente dell'Osservatorio Militare e suo grande amico, dopo aver appreso gli esiti dell'ispezione effettuata nei suoi confronti per il periodo di servizio trascorso a Mosca.

«Ci siamo conosciuti - dice all'Adnkronos Leggiero - all'epoca della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito. Certo non l'ha presa bene, ma sa che ne uscirà fuori. Guarda caso tutto questo avviene ora che il generale Vannacci ha dato la propria disponibilità a candidarsi alle Europee...».

«Ho sentito il generale Roberto Vannacci in queste ore: è abbattuto ma determinato a salvaguardare la sua immagine, il suo operato e la sua onestà». Così all'Ansa Domenico Leggiero, presidente dell'Osservatorio militare. «Come si possono fare certe affermazioni?», ha detto il generale, secondo Leggiero, in riferimento alle contestazioni di truffa e peculato contenute in un rapporto ispettivo dello Stato Maggiore della Difesa sul suo periodo a Mosca. Si tratta, a parere del presidente dell'Osservatorio, «di accuse senza fondamento fatte uscire dal ministero per bruciare politicamente il generale. Ma lui andrà avanti».