Turista passeggia all'alba sulla spiaggia, azzannata da un cane: si salva tuffandosi in acqua

Se l’è cavata con ferite superficiali, ma diffuse un po’ su tutto il corpo la turista 37enne di fuori regione, attaccata da un animale sulla spiaggia tra Punta Aderci e Libertini, a Vasto, in provincia di Chieti. Ai medici del pronto soccorso del San Pio di Vasto è stato riferito di un lupo, ma è improbabile si tratti di questo animale. A scagliarsi contro la turista potrebbe essere stato un cane randagio o un ibrido come da tempo se ne vedono nel Vastese. Fatto sta che la donna, verso le 6.30 di ieri mattina stava passeggiando sulla spiaggia quando è stata attaccata e morsa soprattutto alle gambe: per mettersi in salvo è andata in acqua. L’animale è stato allontanato da altre persone presenti. Accompagnata in ospedale comprensibilmente spaventata, è stata sottoposta a cure: le ferite non destano preoccupazione, ma la notizia ha suscitato sconcerto.

Quello avvenuto ieri infatti non è un episodio isolato: in tutt’altra parte della città, nel parcheggio di via dei Conti Ricci, una donna di 50 anni, esattamente una settimana fa, è stata azzannata al volto e alla schiena da un rottweiler sfuggito probabilmente al controllo del proprietario. In questo caso la donna – dimessa con una prognosi di 30 giorni – ha presentato una denuncia ai carabinieri. L’aggressione non intacca però l’apprezzamento dei turisti.