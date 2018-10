Figlio della Ventura ferito a coltellate: oggi in aula contro i suoi aggressori

Niccolò Bettarini, il figlio 19enne dell'ex calciatore Stefano e della conduttrice Tv Simona Ventura, è arrivato al 7/o piano del palazzo di Giustizia di Milano dove sta per iniziare il processo, con rito abbreviato, davanti al Gup Guido Salvini, a carico dei 4 giovani arrestati per tentato omicidio per averlo aggredito a calci, pugni e coltellate davanti a una discoteca Milanese lo scorso primo luglio. Il ragazzo, vestito con un completo elegante e accompagnato dal suo legale di parte civile Alessandra Calabrò, potrebbe rilasciare alcune dichiarazioni ai cronisti al termine dell'udienza, come ha chiarito l'avvocato. Il giudice, accogliendo una delle richieste dei difensori, ha deciso nelle scorse settimane di acquisire la cartella clinica del giovane che dopo l'aggressione venne ricoverato. Stando alle indagini del pm Elio Ramondini, il 19enne era stato colpito da 8 coltellate sferrate, secondo l'accusa, da uno degli imputati, Davide Caddeo. In aula sono presenti anche gli imputati

Martedì 30 Ottobre 2018, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 15:39

