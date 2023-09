Vince 154mila euro a poker online ma se li rigioca tutti: ora rischia il carcere (e ha perso il reddito di cittadinanza)

Vincere una cifra enorme al gioco e rischiare il carcere per questo. Può sembrare uno scherzo, ma è accaduto davvero ad una donna di 33 anni, appassionata di poker online, che proprio con il poker online si era portata a casa oltre 154mila euro, ma ora rischia da uno a tre anni di carcere per una presunta violazione di legge.

Come racconta oggi il Corriere della Sera nelle sue pagine milanesi la 33enne, che è percettrice di reddito di cittadinanza, avrebbe infatti violato l'articolo 7 del decreto legge n.4 del 2019 che prevede che l'omessa comunicazione delle variazioni di reddito determini la revoca o la riduzione del reddito di cittadinanza stesso.

Ma non è finita qui: se infatti ai fini fiscali il contribuente deve dichiarare solo le vincite, per quanto riguarda l'indicatore Isee conta già solo l'accredito sul conto online. La donna però quei soldi - in maniera in realtà inspiegabile - dopo averli vinti li aveva subito rigiocati, perdendoli tutti. E ora si ritrova senza reddito di cittadinanza e con una citazione a giudizio per il prossimo 20 novembre. Una situazione che ha davvero dell'incredibile.