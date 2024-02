«A San Valentino sta con la mogliettina ma pensa alla biondina»: lo strano volantino fa il giro di case e negozi

Quando la festa di San Valentino si trasforma in un incubo per colpa di un buontempone. Ha davvero dell'incredibile quanto accaduto in alcuni paesini della Bassa Bergamasca qualche giorno fa, proprio in occasione della festa degli innamorati: nella notte tra il 13 e il 14 febbraio infatti in molte cassette della posta di abitazioni e negozi è spuntato un volantino con un augurio speciale per San Valentino.

Forse uno scherzo, forse no, ma qualcuno non deve averci dormito la notte. Nel volantino, racconta il Corriere della Sera, si parla della vicenda di un uomo, padre di famiglia, che «festeggia San Valentino con la mogliettina» ma in realtà «pensa alla biondina».

Nel volantino anche nome, cognome e foto del presunto fedifrago. Quest'ultimo, racconta ancora il Corsera, avrebbe passato la giornata insieme ai parenti a correre a destra e a manca per far sparire i volantini, e il giorno dopo ha sporto denuncia ai carabinieri contro ignoti. E alcune domande sorgono spontanee: è tutto vero o è solo uno scherzo? E soprattutto, la moglie come avrà reagito? Se si trattava solo di una trovata goliardica, è stata davvero di cattivo gusto.