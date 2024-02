Mamma punisce il figlioletto di 7 anni: «Oggi torni a casa a piedi». Poi lo investe con la macchina

Punire i figli, quale genitore non lo fa? In molti casi le punizioni possono servire a educare i bambini, in altr, invece, possono solo portare ad altri guai, così com'è successo a una giovane mamma dell'Alabama che è stata arrestata per aver aver maltrattato il figlio di 7 anni. La donna era andata a prendere il piccolo da scuola quando l'ha costretto a scendere dall'auto per tornare a casa a piedi: questa la punizione inflitta. Poi l'avrebbe investito accidentalmente provocandoglio lesioni. Fortunatamente il figlio sta bene ed è fuori pericolo di vita.

Sarai Rachel James, 27 anni, era andata a prendere il figlio a scuola, a Boaz, Alabama, Stati Uniti, intorno alle 15.30 del 9 febbraio: il preside l'aveva chiamata perché il figlio di 7 anni si era messo nei guai quella mattina.

Come punizione, la donna ha costretto il bambino a scendere dall'auto e a camminare a piedi per tornare a casa, che distava otto isolati. La mamma guidava lentamente accanto a lui quando il figlio ha provato ad aprire lo sportello dell'auto per salire, ma la donna avrebbe accelerato trascinandolo sotto la macchina. Secondo quanbto riferito dalla polizia - come fa sapere il New York Post - il piccolo è stato travolto e schiacchiato dalla ruota posteriore del veicolo.

Dopo l'incidente il figlio di 7 anni è stato portato urgentemente in ospedale. Fortunatamente è salvo e ha riportato solo lesioni alla schiena e su un lato della testa. Sarai James è stata arrestata e accusata di maltrattamento aggravato nei confronti di un minore. La mamma è stata rilasciata tre giorni dopo con una cauzione di 50mila dollari. Al momento, alla donna è stato vietato di avvicinarsi al figlio.