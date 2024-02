Parco divertimenti in fiamme in Svezia: almeno 12 feriti

Un imponente incendio ha colpito il più grande parco divertimenti di Göteborg, nella Svezia occidentale, provocando il ferimento di almeno 12 persone e l’evacuazione degli edifici circostanti. Secondo la polizia, come riferisce AFP, un albergo e gli uffici limitrofi sono stati evacuati e 12 persone sono state portate in ospedale per ferite lievi dopo l'incendio che ha colpito il parco divertimenti acquatico.

Ancora sconosciute le cause e l’entità dei danni provocati dalle fiamme.

Da quanto riferito, in un comunicato le autorità del parco, «l'incendio ha avuto origine in una delle attrazioni acquatiche all'esterno dell'edificio e si è diffuso all'intera proprietà».



I servizi di emergenza regionali hanno chiesto ai residenti della zona di rimanere «in casa» e di «chiudere porte e finestre» per proteggersi dal fumo. L'area con le attrazioni acquatiche, non ancora aperta al pubblico, fa parte di un progetto di ampliamento del parco e l'apertura sarebbe dovuta avvenire entro la fine dell'anno.



Il sito ha aperto i battenti originariamente nel 1923 ed è una popolare destinazione turistica con circa 3 milioni di visitatori all'anno. Ora è in fase di ristrutturazione. Oceana avrà una piscina coperta di quasi 6.000 metri quadrati e una piscina all'aperto di 4.000 metri quadrati, oltre a un ristorante e un hotel.

I lavori di ampliamento sono iniziati nel novembre 2020. L'inaugurazione era prevista per l'inizio dell'estate 2024, nel mese di giugno, anche se ora comincia ad emergere che, a causa della gravità dell'incidente, tutti i lavori subiranno ritardi.