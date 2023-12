Cinzia Oscar torna a teatro con Fabio Brescia in “Bisogna saper ridere”

Cinzia Oscar ritorna a teatro. “L'Ultima dei Grandi” (per giocare con il titolo di una sua canzone), figlia di un teatro di altri tempi, la Oscar sarà al fianco di Fabio Brescia in “Bisogna saper ridere”, commedia brillante di Adriano Fiorillo, ambientata nella sala d’attesa di uno psicologo dove vari pazienti si incontrano innescando un susseguirsi di situazioni e meccanismi tragicamente comici e paradossali.

«Sono felice. È stata una chiamata inaspettata e non nego che ero alla ricerca della porticina giusta per tornare a respirare aria di teatro.

Grazie a Fabio e a Teatroggi, produzione dello spettacolo. Spesso mi sono sentita messa da parte. Incontri colleghi attori e registi, che partono subito a raffica con una serie di complimenti, ma nel momento in cui ci sarebbe da mettere in pratica ciò che dicono di pensare, spariscono! Ricordo una telefonata con un'artista della nostra Napoli ma con rilievo nazionale, all'epoca direttore di un teatro. Parlammo di un titolo importante che poi portò anche in scena, ma evidentemente dopo quella telefonata perse il numero! Fa parte del gioco, anche se credo che ho pagato lo scotto di essermi dedicata alla musica napoletana. A volte mi sono sentita vittima di una sorta di razzismo artistico, ma sono pronta a rimettermi in gioco e a non fermarmi più”. Vorrei che il Teatro fosse la mia casa fino a quando il Signore vorrà», conclude Cinzia.

Nel cast di “Bisogna saper ridere”, oltre Fabio Brescia anche Ciro Sannino, Rino Grillo e Giampietro Ianneo. Lo spettacolo è prodotto da Teatroggi e sarà in scena da fine febbraio al Teatro il Piccolo di Fuorigrotta a Napoli dal quale partirà un tour.

«Sono sempre stato molto amico di Cinzia Oscar, ma non avevo mai avuto la possibilità di andare in scena con lei. Ho grandissima ammirazione per chi è custode di una tradizione che va ormai perdendosi. Le origini teatrali di Cinzia Oscar sono note ai più, ma oltre alla possibilità di confrontarmi con l’ultima discendente di una stagione teatrale straordinaria che purtroppo non si ripeterà mai più, è anche la sua straordinaria umanità ad avermi conquistato. Devo dire che mi sono chiesto spesso, assistendo a cose qui a Napoli di artisti che la conoscono bene, come mai non hanno pensato a lei per un ruolo piuttosto che per un altro. Spero che questo condiviso con Cinzia sia un progetto duraturo», ha commentato Fabio Brescia.