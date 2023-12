Il calendario di Ileana Della Corte tra musica, gioielli e buonumore

Rombo di motori e luci abbaglianti puntate sull’evento di presentazione della 35ima edizione del calendario Ileana della Corte intitolato Gioielli & Motori. Gli ambienti della sede di Agnano di A & C Motors, prestigiosa concessionaria e service Audi e Volkswagen che ha ospitato gli scatti del calendario 2024, hanno accolto gli ospiti in un un contesto esclusivo tra auto di lusso, vetrine di gioielli e monitor su cui scorrevano immagini di backstage del calendario.

Un happening con una marcia in più come è nello stile della maison di gioielli guidata da Carla della Corte che ha accolto i suoi ospiti ballando sulle note del dj set Marco Piccolo.

Tra questi, Anna Paola Merone, Mino Cucciniello, Barbara Giovene e Luca Zannone, Francesca Frendo e Alessandro Amicarelli, Giordana De Cesare e Francesco Monti, Paola Greco, Gianfranco Frezza, Lorenzo Crea, Fabio Ciccarelli, Franco e Tiziana La Greca, Vittorio Genna e Simona Capasso, Alessio Visone, Gabriella Giglio, Giusi e Carlo d’Apuzzo, Patrizia Tartarone, Claudia De Rosa , Roberta Bacarelli e Gabor Szaniszlò, Piera e Gustavo Ruggiero, Flora Nappi, Rita e Gaia Monaco, Mariella Ciotola, Antonella Oliveri, Manuela e Adolfo Aloschi, Cristiano e Olimpia Giardiello, Mario e Francesca Musella , Valentina Motta, Alfonso D’Apuzzo, Maria Vittoria Gentile, Olimpia Angrisani, Maria De Giovanni , Enrico e Luella Soprano, Massimo e Gabriella Orlacchio, Fabrizia Lonardi, Lia Pellegrino, Gabriella Rosa, Lorenza Giardiello, Giuseppe Angrisani e Giorgia Vassallo, Francesco Angrisani e Roberta Santagata de Castro, Michele ed Ira della Corte, Marcella de Palma, Edwige Nastri, Antonella Vassallo, Renato e Paola Tesauro, Miriam ed Antonio Aloschi.

In abbinamento a calici della cantina Villa Matilde Avallone e drink con bollicine proposti da Tanya Future bar catering gli ospiti sono stati deliziati dalle golose pizze fritte di Sorbillo e dal selezionato menu di Kem Events. Al termine della serata a ciascuno degli ospiti è stato poi consegnato il calendario 2024 con 12 mesi grintosi tutti da sfogliare.

In pole position a gennaio aprono il calendario Mila Gambardella con il team Le Mille Me Communication in outfit total black Barbara Giovene Collection insieme ad Alfonso d’Apuzzo in completo Isaia. Maria Chiara Sepe a febbraio ci osserva dallo specchietto in tailleur Blunauta. Francesca Longo a finestrino aperto sfoggia una pelliccia Sherì nel mese di marzo. Elegantissima Simona Capasso in abito Alessio Visone è pronta a scendere dall’auto per una grand soiree di aprile. Non è da meno Flora Nappi in abito iridescente di Eles fotografata a maggio. Momina Condorelli e Paola Briguori in total look Le Zirre Napoli danno il benvenuto a giugno. Francesca Marra Incisetto in abito in velluto Roberta Bacarelli si lascia illuminare dai raggi del caldo sole di luglio. Gaia Monaco è pronta a partire alla volta delle vacanze di agosto in completo Blunauta. E. Marinella veste la coppia Fabrizia Fabozzi e Michele Vinciguerra a settembre. A bordo dell’auto, Roberta Siniscalco sfoggia l’iconico secchiello Le Zirre Napoli nel mese di ottobre. A novembre Sherì e Isaia vestono con caldi look Manuela, Miriam e Antonio Aloschi. Maria Vittoria Gentile posa sorridente davanti all’auto in completo Eles nel mese di dicembre.

Un lavoro complesso che ha visto al fianco di Carla Allocca Natali, che ha curato sia le foto che concept & production, Mila Gambardella per lo sponsor management e Grafica Metelliana per la stampa, oltre ai partner Audi A&C Motors, BCC Napoli, Teem Viaggi, Gabetti, Sorbillo, Villa Matilde Avallone.