Original Marines e Fondazione Lene Thun al fianco dei bambini oncologici del Santobono Pausillipon

Original Marines, azienda leader nel settore dell’abbigliamento per bambini, prosegue con il piano di iniziative di sustainability nell’ambito del progetto “Wear the Future”, il piano strutturato di progetti dedicati all’impegno sociale, all’ambiente, alla tutela delle persone e alla sicurezza dei capi.

L’azienda infatti ha scelto di dedicare il mese di dicembre al sostegno dei bambini oncologici supportando Fondazione Lene Thun, che da anni offre e gestisce in 33 ospedali italiani un servizio permanente di terapia ricreativa supplementare attraverso la modellazione dell'argilla ai piccoli pazienti.

L’iniziativa ha raggiunto uno straordinario successo e celebra oggi il traguardo ottenuto in occasione della visita di Antonio Di Vincenzo, presidente di Original Marines, presso l’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli con la consegna del risultato di queste settimane di raccolta fondi. Presenti, oltre ai volontari e al direttivo di Fondazione Lene Thun, e allo staff medico sanitario, il Dottor Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon; la dottoressa Rosanna Parasole, responsabile del Day Hospital Oncologico e la Fondazione Santobono-Pausilipon.

La somma raccolta grazie alle donazioni fatte dai clienti Original Marines negli store presenti sul territorio verrà utilizzata per supportare i laboratori di ceramico-terapia di Fondazione Lene Thun presso l’ospedale Santobono Pausillipon di Napoli e in tutta Italia, regalando così ai bambini oncologici momenti di gioia e serenità. In dono, per tutti i clienti Original Marines che hanno deciso di partecipare all’iniziativa, il “Filo d’Amore” di Fondazione Lene Thun, simbolo di ringraziamento per il sostegno alle attività di Fondazione nella struttura ospedaliera più vicina.