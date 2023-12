Piedigrotta Bideri 2023: il protagonista del secondo appuntamento è Ernesto Nobili

La chitarra nella canzone classica napoletana raccontata con una lezione-concerto: sarà Ernesto Nobili il protagonista del secondo appuntamento di Piedigrotta Bideri 2023, in programma martedì 12 dicembre nella sala concerti Napulitanata alle ore 17.00 con ingresso gratuito.

Richiamando le figure di grandi virtuosi come Eduardo Caliendo e Mario Gangi, il chitarrista e produttore partenopeo illustrerà con esempi pratici e descrizioni teoriche i diversi tipi di accompagnamento chitarristico che, nel corso del tempo, hanno contribuito a definire l’identità sonora del repertorio napoletano tradizionale.

Momento centrale dell’evento sarà la presentazione live dell’album “Piedigrotta suite” in cui Ernesto Nobili propone alcuni evergreen della canzone napoletana in un arrangiamento per sola chitarra.

Distribuito sulle principali piattaforme di streaming, l’album contiene interessanti rielaborazioni in chiave contemporanea di “Reginella”, “Guapparia” e “Funtana all’ombra” oltre alle già edite “Comme te voglio amà”, “Caruso”, “Comme se canta a Napule” e ì “Canzona appassiunata”.

Accompagnato da Gianmarco Libeccio, Ernesto Nobili riproporrà dal vivo alcuni brani del disco, spiegando come è possibile affidare alla chitarra l’esecuzione di linee di canto normalmente assegnate all’interpretazione vocale.

Piedigrotta Bideri 2023 è un’iniziativa della Fondazione Bideri promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della musica.