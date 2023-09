Sally, la cagnolina che ogni giorno va al fast food per mangiare: «Grazie a TikTok abbiamo ritrovato il padrone»

La storia della cagnolina randagia Sally ha fatto il giro dei social e del mondo. In poco tempo, infatti, il video postato da alcuni camerieri di un noto fast food statunitense è diventato virale su TikTok e questo è anche il motivo per il quale la dolce amica a quattro zampe è riuscita a riunirsi con il suo padrone. Sally, infatti, non era stata abbandonata, si era solo allontanata da casa e non riuscendo più a ritrovare la strada, ogni giorno, si presentava al locale dove i camerieri, dopo la chiusura, le portavano fuori qualcosa da mangiare.

La storia di Sally è davvero commovente. Come riportato da Fox 6, la cagnolina per un anno intero si è presentata fuori dalla porta di un fast food in New Mexico, Stati Uniti e con il suo sguardo triste non ha potuto non intenerire i camerieri che vi lavoravano. Dopo aver capito di avere incontrato persone dal cuore buono, Sally, ogni sera, si riempiva la pancia, finché, alcuni camerieri non hanno deciso di filmare il tutto e postarlo su TikTok. Il video è diventato virale in pochissimo tempo: ha registrato più di 21 milioni di visualizzazioni. Il post social deve essere arrivato anche al padrone di Sally che è riuscito a rintracciare la cagnolina che, nel frattempo, era stata soprannominata "Subway Sally" e che, in realtà, si chiamava Mona.

Giovanni è uno dei camerieri che lavora al fast food e che ha dato da mangiare a Sally fino a quando non ha ritrovato il suo padrone. Il ragazzo ha detto ai media locali: «È confortante sapere che grazie al video TikTok abbiamo ritrovato il padrone e, soprattutto, che Sally ne ha sempre avuto uno.

Mi mancherà ma so che, ora, è di nuovo felice».