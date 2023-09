Cane aggredisce bimbo di 5 anni e gli squarcia un gluteo

Licola. È stato azzannato ad un gluteo da un cane razza "American Bully", che lo ha aggredito mentre passeggiava in cortile con la nonna e il fratellino. Attimi di forte paura andati in scena in una zona residenziale a Licola, in via Vicinale Massariola. Il piccolo, di 5 anni, è stato salvato grazie all'intervento di un vicino e poi del proprietario dell'animale, che era uscito dal giardino di una villetta.

Le urla della nonna e le sue richieste d'aiuto hanno allarmato il vicinato quando erano da poco passate le 17 di giovedì. Il bambino ferito è stato trasferito presso il pronto soccorso dell'ospedale Santobono di Napoli dove è stato ricoverato per una "ferita lacero contusa con parziale perdita di sostanza in regione destra" ritenuta guaribile con una prognosi di venti giorni.

Secondo quanto denunciato dal padre del bambino, Gaetano Di Pietro, il cane era già stato segnalato per la sua pericolosità «Aveva già azzannato una bambina di pochi anni a giugno scorso, adesso è successo nuovamente.

L'unica cosa che è stata fatta finora è stata quella di intimare al padrone del cane di addestrarlo, ma appena si apre il cancello questo animale dà addosso a chi si trova davanti». L'uomo ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Pozzuoli.