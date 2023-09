Gabriel Garko salva un cane abbandonato in autostrada: «Era rimasto da solo in autogrill»

L'attore Gabriel Garko ha salvato un cane in autostrada. Il dolce amico a quattro zampe era abbandonato in una piazzuola di sosta vicino all'autogrill di Magliano Sabina, in provincia di Rieti, nel Lazio. A raccontare l'accaduto, lo stesso Gabriel Garko che ha condiviso le immagini del cagnolino sui propri canali social.

Ecco cosa ha rivelato l'attore.

❤️ #GabrielGarko Pubblicato da Gabriel Garko su Martedì 19 settembre 2023

In un video, con il cagnolino, l'attore ha immortalato il momento lo scorso 19 settembre. Poi la visita dal veterinario. «Questa mattina in viaggio sull’autostrada A1 - ha scritto Gabriel Garko su Instagram - ho trovato questo cucciolo in autogrill, all’altezza di Magliano sabina. Dopo aver chiesto a tutti i presenti, abbiamo capito che era solo… Non ha microchip, spero di ritrovare chi eventualmente l’ha smarrito».

Il video col cane

Tanti i fan che hanno commentato il gesto dell'attore sui social: «Non è stato smarrito, ma abbandonato.

Hai fatto un grande gesto di solidarietà, grazie», ha scritto un utente. E, ancora: «Gabriel tienilo tu, sicuramente sarà felicissimo con te».