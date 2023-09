Bimba di 3 anni adotta una volpe. ​«Tutte le sere si presenta davanti casa per essere imboccata»

Una bella storia. Una bambina di 3 anni ha a dottato una volpe che «ogni sera si presenta davanti casa per essere imboccata», hanno raccontato. Accade a Sala Consilina, nel Salernitano. L'animale selvatico scende dalla collina del paese e si presenta puntuale nel giardino di casa di Maria, la bimba che da una decina di giorni si prende cura di un esemplare selvatico di volpe. La piccola, tutte le sere, oltre a far mangiare la sua gattina, con una piccola forchettina imbocca la volpe che senza indugio si avvicina per ricevere il cibo.

Bimbo morso al viso dal cane mentre lo accarezza. Trovato e denunciato il proprietario: «Una leggerezza lasciarlo senza guinzaglio»

Maria, peraltro, è riuscita a far familiarizzare la propria gattina domestica con la volpe che ormai tutte le sere si trattiene per circa un'ora nel giardino dell'abitazione della famiglia salese.