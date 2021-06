Yara Gambirasio, la Corte d'assise dice no a Massimo Bossetti: niente accesso ai reperti

I giudici della Corte d'assise di Bergamo hanno rigettato la richiesta dei difensori di Massimo Bossetti di avere accesso ai reperti del processo conclusosi con la condanna all'ergastolo del muratore di Mapello per l'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio avvenuto il 26 novembre 2010. I difensori non potranno nemmeno effettuarne la ricognizione. La difesa aveva avanzato l'istanza in vista di una possibile revisione della sentenza. La Procura orobica si era opposta alla richiesta.

Bossetti, difesa: «Traccia Dna decisiva per condanna omicidio Yara effettivamente esaurita». I legali chiedono esame altri reperti

Una richiesta che, come dichiarato tre giorni fa dall'avvocato difensore di Bossetti, Claudio Salvagni, era stata accolta dalla Corte Suprema per ben tre volte. «Abbiamo il diritto di esaminare quei reperti e da ultimo i giudici hanno anche stabilito che abbiamo il diritto di conoscerne lo stato di conservazione perché sono dei reperti fondamentali per arrivare alla verità». Quello che avrebbe voluto la difesa era poter «esaminare quei 54 campioni di Dna trovati sui vestiti della povera Yara, perché crediamo che lì ci siano le risposte a tutti i dubbi ancora in piedi in questa lunga vicenda. Visto che Dna nucleare e Dna mitocondriale, esaminati dai periti dell'accusa, non combaciano con quelli di Bossetti» e affidarsi alla tecnologia sicuramente migliorata rispetto a 10 anni fa. Un accesso negato dalla Corte d'assise di Bergamo.