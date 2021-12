Zona gialla in Lombardia, Lazio e Piemonte: sale l'occupazione posti letto nei reparti negli ospedali

Zona gialla sempre più vicina per Lazio, Lombardia e Piemonte. Queste tre regioni hanno aumentato dell'1% la soglia di occupazione dei posti letto dei reparti passando rispettivamente al 16%, al 15% e al 18%.

Le tre regione avevano già superato le soglie di allerta per l'occupazione delle terapie intensive che restano al 14% per il Lazio, al 12% per la Lombardia e al 14% per il Piemonte.

APPROFONDIMENTI PERSONE No vax, morto Mauro da Mantova IL CAMBIO COLORE Zona gialla, altre 4 Regioni a rischio: c'è anche il... LA SVOLTA Quarantena, le Regioni al Cts: «Azzerare isolamento per chi... L'EPIDEMIA Abruzzo, un paziente su due contagiato dalla variante Omicron L'EMERGENZA Roma, allarme posti letto negli ospedali: ambulanze bloccate con...

Questo il quadro fornito dai dati Agenas, nell'ultima rilevazione del 27/12. A livello nazionale confermato il 12% per le intensive e il 15% per i reparti.

Incremento dell'occupazione dei posti letto in area medica non critica anche in Umbria (14% con +2%), sempre dentro soglia per un punto, e intensive ferme al 10%; in Sicilia, che ha superato la soglia di occupazione in reparto (18%, con +1%) mentre è ferma al 9% per le intensive, un punto sotto il limite; in Emilia Romagna, che aveva già valori oltre soglia dell'occupazione delle terapie intensive con il 12% e sale sui reparti (14% con +1%) anche se è sotto il limite di un punto percentuale. Si mantengono oltre soglia e in alcuni casi ancora in crescita gli indicatori sulle ospedalizzazioni delle 7 regioni e PA già in zona gialla: Calabria (13% intensive, con -3% e 28% in reparti), Friuli Venezia Giulia (15% intensive con -2% e 22% area medica), Liguria (18% intensive con -1% e 28% reparti con +1%), Marche (17% intensive con +2% e 21% reparti), Pa Bolzano (19% intensive e 18% reparti con +3%), Pa Trento (26% intensive con +4% e 17% reparti con -1%), Veneto (17% intensive con +1% e 18% reparti).