Aereo per Dubai dirottato in Bangladesh da uomo armato: «Mi faccio esplodere»

Secondo fonti dell'aeroporto, un uomo armato ha tentato di prendere il controllo del volo BG147 poco dopo il decollo e ha costretto il pilota ad atterrare a Chittagong. Tutti i voli dell'aeroporto sono stati sospesi. L'aereo dirottato è stato circondato dalle forze di azione rapida della polizia. Il ministro bengalese per l'aviazione e il turismo, Mohibul Haque, ha riferito che tutti i passeggeri sono potuti scendere a terra.



A bordo si trovano ancora l'attentatore e membri dell'equipaggio. Non è chiaro se vi siano stati feriti. Un deputato che era a bordo, Moin Uddin Khan Badal, ha raccontato all'emittente Somoy Tv che il dirottatore ha sparato un colpo d'arma da fuoco e ha detto che voleva «parlare con il primo ministro». Un altro testimone ha riferito di aver sentito uno sparo mentre i piloti tentavano d'impedire al dirottatore di entrare nella cabina di pilotaggio. L'uomo ha poi dichiarato che indossava un giubbotto esplosivo e voleva una linea diretta per parlare con il primo ministro.

Biman #Bangladesh Airlines plane makes emergency landing at Shah Amanat International Airport. The plane has made an emergency landing following an alleged hijacking attempt. One crew member has reportedly been shot. pic.twitter.com/alQt9CYdjd — Intelligence Fusion (@IntellFusion) 24 febbraio 2019

Domenica 24 Febbraio 2019, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2019 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unperdella compagniaè statoin Bangladesh da un uomo armato che ha minacciato di farsi esplodere. Decollato da Dacca, il volo ha compiuto un atterraggio di emergenza nello scalo di Shah Amanat a Chittagong.Sul volo diretto a Dubai c'erano 142 passeggeri che sarebbero tutti in salvo.