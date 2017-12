Sei persone sono morte oggi in seguito a una sciagura aerea in Australia, dove un piccolo idrovolante è precipitato in un fiume vicino a Sydney. Le vittime della sciagura, avvenuta poco dopo le 5:00 ora italiana, riporta il Mirror, sono quattro cittadini britannici, il pilota del velivolo e un ragazzino di 11 anni. Finora i sommozzatori hanno recuperato i corpi di tre delle vittime dalle acque del fiume Hawkesbury e proseguono le ricerche per localizzare gli altri tre. La società Sydney Seaplanes ha confermato che l'aero caduto apparteneva alla sua flotta.

Domenica 31 Dicembre 2017, 10:13 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 10:44

