Aereo di linea scompare nel mare di Giava con 62 persone: il Boeing 737 era decollato da Giacarta, trovati rottami

Allarme sul mare di Giava: testimoni riferiscono di avere visto precipitare in mare l'aereo di cui erano stati persi i contatti radio e radar poco dopo il decollo. Si tratta del volo SJ 182 della compagnia indonesiana Sriwijaya Air decollato dalla capitale Giacarta e diretto a Pontianak nella provincia di Kalimantan: i collegamenti con il Boeing 737 -500 si sono interrotti qualche minuto dopo la partenza mentre il jet bimotore si trovava a circa 3mila metri di quota, ovvero a metà dell'ascesa fino alla quota di crociera del volo di poco più di 700 chilometri della durata prevista di un'ora e 30 minuti. A bordo dell'aereo scomparso sono registrati 56 passeggeri, due piloti, 4 membri dell'equipaggio: fra i viaggiatori anche 3 neonati e 7 bambini. Media locali hanno diffuso un video in cui pescatori mostrano rottami metallici attribuiti all'aereo scomparso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Il velivolo, che da 12 anni portava i colori della Sriwijaya Air, è fra i più diffusi nelle compagnie per le rotte medio-brevi, era in attività dal 1994.

Video of civilians finding small parts from the Sriwijaya Air flight SJ182 that departed from Jakarta, Indonesia #sj182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/sxt8o1xsW5 — HzKv (@HZLABZ) January 9, 2021

La Sriwijaya Air è una compagnia indonesiana molto popolare che prima della pandemìa trasportava un milione di passeggeri al mese.

I contatti con il velivolo sono stati persi, secondo le autorità indonesiane, alle 14.40 ora locale, le 7.40 in Italia.

Il tragitto da Giakarta a Pontianak

ADS-B signal from flight #SJ182 was lost at 07:40:27 UTC time. The flight was en route from Jakarta to Pontianak in Indonesia.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/GQiTLjlB4B — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Ultimo aggiornamento: 13:05

