Aereo Lufthansa diretto a Francoforte bloccato a Minks: «Imminente atto terroristico»

Un aereo della compagnia di bandiera tedesca Lufthansa, diretto a Francoforte, è stato bloccato all'aeroporto di Minks, in Bielorussia, per il il timore di «un imminente atto terroristico». Lo ha detto il servizio stampa dell'aeroporto citato da Interfax.

«L'indirizzo mail dell'aeroporto nazionale ha ricevuto un messaggio da persone non identificate sull'intenzione di commettere un atto di terrorismo sul volo Lufthansa LH1487 sulla rotta Minsk-Francoforte. Il volo doveva decollare alle 14:20. L'imbarco su questo volo è stato sospeso», si legge nel comunicato.

Lituania vieta il sorvolo dello spazio aereo Bielorusso

La Lituania ha reso noto di aver vietato a tutti i voli di attraversare lo spazio aereo bielorusso dopo il caso Ryanair di ieri. Da martedì «è vietato a tutti i voli da o verso gli aeroporti lituani di attraversare lo spazio aereo bielorusso», ha detto il ministro dei trasporti Marius Skuodis in una riunione del governo il giorno dopo l'intervento della Bielorussia che ha costretto un aereo diretto a Vilnius ad atterrare e ha arrestato un giornalista a bordo.

