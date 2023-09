Aereo partito dagli Usa e diretto a Roma scende oltre 8mila metri in 10 minuti: panico a bordo

Un aereo United per Fiumicino ha fatto ritorno all'aeroporto di Newark (New York) per un problema di pressurizzazione della cabina dopo esser sceso di quota di «oltre ottomila metri in dieci minuti». Il volo 510 era partito mercoledì alle 20.37 con 270 passeggeri e 14 persone di equipaggio. Il Boeing 777 è rientrato a Newark poco dopo mezzanotte «a causa di un problema di pressurizzazione», ha indicato un portavoce della Federal Aviation Administration. I passeggeri sono poi ripartiti per Fiumicino con un altro aereo. Il jet si trovava a 11mila metri ed aveva quindi quasi raggiunto la quota di crociera quando i piloti hanno deciso di scendere per un problema all'impianto di pressurizzazione che avrebbe potuto compromettere, a quell'altezza, la possibilità per i passeggeri e gli assistenti di volo di respirare senza l'aiuto delle mascherine ausiliarie. Sotto i 4mila metri si può invece respirare anche senza usare gli impianti per la miscelazione di ossigeno e aria dell'atmosfera.

Aereo perde quota, cosa è successo

Dopo avere perso quota in maniera insuale per i passeggeri, il velivolo ha effettuato due giri sopra la Nuova Scozia, in Canada, a un'altitudine stabile di circa 3mila metri.

La compagnia aerea ha fatto sapere che si è verificata una «possibile perdita di pressione nella cabina» e che, in ogni caso, «il volo è atterrato in sicurezza».

Anche la Federal Aviation Administration (Faa), l'ente responsabile della regolamentazione dei voli negli Stati Uniti, ha confermato che l'aereo ha avuto un "problema di pressurizzazione" che lo ha spinto a invertire la rotta. La United Airlines ha reso noto che i passeggeri sono stati trasportati in Italia su un altro aereo.

Non è la prima volta che si verificano problemi sui voli americani: nelle ultime settimane negli Usa è scoppiata una polemica in quanto le compagnie aeree statunitensi accusano la Faa di non impiegare abbastanza personale. Il che per tutta l'estate ha causato ritardi e cancellazioni di centinaia di voli.