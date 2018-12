Mercoledì 5 Dicembre 2018, 22:22 - Ultimo aggiornamento: 05-12-2018 22:45

Une le immagini del terribile schianto sono state riprese con uno smartphone. Ilmostra gli attimi in cui il velivo, un, perde quota e va dritto con una casa.Immediate le scene di panico successive con la gente che corre in soccorso delle persone a bordo o all'interno dell'abitazione. Almeno quattro persone sono rimaste uccise e due ferite. L'incidente è avvenuto in una zona residenziale nella città messicana di Culiacan nello stato di Sinaloa. L'edificio è stato seriamente danneggiato. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle indagini delle autorità locali. Il video è stato pubblicato su LiveLeak