Trump sempre più nei guai, la pornostar Alana Evans denuncia: «Anch'io in stanza con lui»

Una seconda, ha affermato di essere stata invitata nella camera d'albergo del presidente americanodurante un torneo di golf del 2006, secondo quanto riportato dal quotidiano Daily Beast.L'accusa arriva dopo che il Wall Street Journal ha riferito chein cambio del suo silenzio su un presunto incontro sessuale con Trump in occasione dello stesso torneo di golf.Evans ha dichiarato che si trovava nella zona al momento del torneo e di essersi imbattuta nella collega ed amica Stephanie, conosciuto come Stormy Daniels. «Stormy mi ha detto di aver incontrato Donald Trump e poi mi ha parlato del torneo di golf e di come avrebbe dovuto uscire con lui più tardi quella sera, e mi ha invitato», ha detto Evans, aggiungendo che «Stormy ha detto che Donald sapeva esattamente chi era e voleva incontrarla». Alana Evans ha aggiunto che più tardi, quella sera, Clifford l'aveva ripetutamente chiamata e le aveva chiesto di unirsi a loro, ma lei si era rifiutata: «Stormy mi chiama quattro o cinque volte, nelle ultime due telefonate sta con Donald (Trump, ndr) che mi parla al telefono dicendo: 'Oh, andiamo Alana, divertiamoci un pò! Un po 'di divertimento! Vieni alla festa, ti stiamo aspettando».