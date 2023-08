Allarme meduse, dilaga anche nel Mediterraneo la pericolosa "caravella portoghese": ecco dove si trova

L'allarme meduse dilaga in Spagna, in particolare sulle spiagge di almeno cinque regioni dopo che sono stati recuperati decine di esemplari di 'caravella portoghese'. Quest'ultima è nota come la medusa fluorescente Physalia physalis, una specie particolarmente pericolosa per il veleno contenuto nei tentacoli, che possono causare ustioni anche molto dolorose, ed è capace di paralizzare e uccidere rapidamente piccoli pesci e prede. Lo segnalano fonti della protezione civile citate dai media. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Allarme meduse da Santa Marinella a Fregene, fuggi fuggi dei bagnanti

Medusa luminosa, allarme in Salento: "invasione" sulla costa dello Ionio

Di che cosa si tratta

La 'caravella portoghese è un sifonoforo, un organismo gelatinoso coloniale formato da tanti piccoli individui chiamati polipi che si aggregano in maniera strutturata a formare una sorta di super organismo che funziona sinergicamente come fosse una cosa sola. Più comuni nelle acque temperate dell'Oceano Atlantico, da giorni hanno fatto la comparsa lungo le coste iberiche non solo a nord ma anche nel Mediterraneo. La prima autonomia a correre ai ripari, dopo che numerosi bagnanti sono stati soccorsi per gravi lesioni, è stato il Paese Basco, che ha lanciato l'allerta per le spiagge di San Sebastián, Zarautz, Getaria y Hondarribia.

Spiagge chiuse

L'avvistamento nel golfo di Biscaglia di numerosi esemplari ha forzato la chiusura di alcune spiagge fra cui quelle di Laga, Arrietara, Bakio y Aritzatxu.

E l'allarme con bandiera rossa per la pericolosa 'caravella portoghesè è stato attivato sui alcuni dei litorali del nord-ovest di Galizia, delle Asturie, della Cantabria e a sud-est della Comunità Valenciana.