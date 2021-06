Attentato in Canada, auto travolge e uccide famiglia musulmana: 4 morti. Arrestato un 20enne

Attentato in ​Canada, dove un'auto ha travolto una famiglia musulmana, uccidendo 4 persone. Le vittime appartenevano alla stessa famiglia: sono state investite domenica sera da un veicolo a London, nella regione canadese dell'Ontario, in quello che per gli investigatori è stato un attacco «premeditato» per la loro fede islamica. Lo riferiscono i media locali, citando la polizia.

Arrestato un 20enne

La polizia ha arrestato un ventenne di London come sospettato dell'attentato contro una famiglia di musulmani in Ontario (Canada). Le vittime sono tre adulti e una teenager. Un altro adolescente è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Il giovane arrestato è stato identificato come Nathaniel Veltman. La polizia sta esaminando i suoi profili sui social. Le vittime, di cui non sono stati diffusi i nomi, sono una donna di 74 anni, un uomo di 46, un'altra donna di 44 e una adolescente di 15 anni, rappresentanti tre generazioni della stessa famiglia, ha riferito il sindaco di London Ed Holder. «Che sia chiaro, si tratta di una strage perpetrata contro dei musulmani, contro abitanti di London, radicata in un odio indescrivibile», ha denunciato.

A beautiful family of 5 was destroyed last night in a targeted terrorist attack last night in London Ontario https://t.co/2xzVUdzgGx — V Zoldyck (@BasicArabBoi) June 7, 2021