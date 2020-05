Austria annuncia controproposta al piano Merkel-Macron: «I soldi dati a Italia e Spagna vanno restituiti»

Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia presenteranno una controproposta al piano Merkel-Macron. Lo annuncia il cancelliere austriaco Sebastian Kurz sul quotidiano Ober”sterreichischen Nachrichten. «Vogliamo essere solidali con gli stati che sono stati colpiti duramente dalla crisi, ma riteniamo che la strada giusta siano mutui e non contributi», ribadisce Kurz.

«Gli aiuti devono andare a coloro che sono stati colpiti di più. Una cosa è comunque certa: i soldi che ora vanno a Italia, Spagna oppure Francia vanno usati per superare la crisi e vanno restituiti», dice la ministra austriaca per gli Affari europei, Karoline Edtstadler, in un'intervista al quotidiano Salzburger Nachrichten.

Recovery fund, Conte con Macron e Merkel: niente mediazioni al ribasso

Recovery Fund, telefonate di Conte a Macron e Merkel: «Risultato sia davvero ambizioso»

«Nei prossimi giorni - prosegue - presenteremo una proposta con una serie di idee. Siamo convinti che il rilancio dell'economia europea sia possibile, senza una comunitarizzazione dei debiti». Il cancelliere si dice stupito della proposta Merkel-Macron. «È legittimo che due grandi stati facciano una proposta, la decisione però va presa da tutti gli stati membro dell'Ue», conclude Kurz.

Recovery Fund, telefonate di Conte a Macron e Merkel: «Risultato sia davvero ambizioso»

Dombrovskis, con Recovery fund anche strumento per riforme



Ultimo aggiornamento: 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA