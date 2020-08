Bambina di tre anni resta incastrata a un aquilone gigante e vola via: il video impressionante

Una bambina di tre anni è rimasta incastrata alla coda di un gigantesco aquilone ed è stata trascinata in aria per diversi metri, sotto agli occhi terrorizzati dei presenti. L'incidente è avvenuto a Taiwan, durante un festival di aquiloni che si svolge su un prato nei pressi della città di Hsinchu. Tanta paura, ma solo qualche graffio per la piccola, che è stata riportata a terra sana e salva.



Ultimo aggiornamento: 13:15

