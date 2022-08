Bimbo morto sulla giostra a 6 anni, scivola dal sedile e viene sbalzato via. Era seduto in un posto per adulti

Era più alto dei bambini della sua età e per questo gli era stato assegnato un posto "da grandi" nella sua giostra preferita. Una scelta che però gli è stata fatale. Il piccolo Eugene Mahuariki, 6 anni è scivolato via dal sedile della giostra appena partita ed è stato sbalzato via mentre la macchina era in funzione. Sulla sua morte, avvenuta nel 2017 ora è in corso un'inchiesta in Australia.

Il bambino era seduto in un posto per adulti

L'incidente è avvenuto durante la festa di carnevale del Rye Easter Carnival di Melbourne, in Australia. Il piccolo adorava la giostra chiamata Cha Cha (in inghilterra chiamata Twist) una sorta di ottovolante. Eugene ha fatto la fila insieme a un bambino più piccolo ed essendo alto un metro e trenta risultava piuttosto alto per la sua età, per questo lo hanno fatto salire in un posto "esterno", solitamente riservato agli adulti o ai ragazzi più grandi. Quando la giostra è partita il piccolo è scivolato fuori dal sedile rimanendo aggrappato alla cabina per un po'. Ma alla fine ha dovuto lasciare la presa ed è stato balzato via dalla giostra. Ha sbattuto la testa e il soccorso immediato e il trasporto in ospedale sono stati inutili.

La tragedia ha colpito un'intera comunità e la famiglia che si è rivolta a tribunale per ricevere giustizia.