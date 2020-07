Bambino nasce con la spirale intrauterina della mamma in mano

Ultimo aggiornamento: 14:32

, come ad esempio la, sono metodi anticoncezionali sicuri ed efficaci a oltre il 99%. Ci sono però dei casi-limite, in cui questi strumenti di plastica, dalle dimensioni estremamente ridotte e a forme di T, non funzionano. Lo dimostra la nascita di unche, al momento di venire al mondo, stringeva nella mano lautilizzata da sua mamma., liberando ioni di rame, sono in grado di uccidere gli spermatozoi e di formare una barriera naturale nelle ovaie, anche per periodi decisamente lunghi. Per questo motivo, l'efficacia anticoncezionale è superiore al 99%, ma ci sono anche dei casi estremamente eccezionali, come accaduto in, dove una donna, nonostante la spirale, è rimasta incinta e ha dato alla luce un bambino.Le immagini, pubblicate sui social dall'ospedale di Hai Phong in cui è nato il piccolo, hanno fatto il giro del mondo. In molti hanno dubitato dell'attendibilità della notizia e si tratta di obiezioni assolutamente legittime per l'incredibilità di questa storia. I medici e i ginecologi dell'ospedale, però, hanno spiegato cosa è successo a VNExpress: «La mamma aveva già due figli e da circa due anni portava la spirale, perché non voleva altri bambini. All'improvviso, però, si è ritrovata incinta alla quinta settimana. La spiegazione più probabile è che il dispositivo si sia spostato dalla posizione originale e corretta, diventando così inefficace».