Violenta la sorellina di 4 anni e la uccide, il racconto della mamma: «Vado a trovarlo in carcere, amo mio figlio»

Lunedì 1 Ottobre 2018, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 18:32

«Volevo morire ma non potevo, in fondo avevo ancora un figlio», cosìricorda il momento in cui ha scoperto che suo figlio di 13 anni, Paris, aveva ucciso la sorellina di quattro, Ella. Sono trascorsi più di undici anni da quel giorno di febbraio del 2007 e la donna texana ha scelto di girare il mondo per raccontare la sua storia.In un'intervista alla BBC, spiega: «Paris diceva di amarla molto e sembrava un bimbo normalissimo, a ripensarci adesso però forse non ho saputo cogliere alcuni segnali che all’epoca mi sembravano normali». Il ragazzo è stato condannato a 40 anni di carcere e potrebbe uscire nel 2047. La donna si rammarica di non aver prestato attenzione ad alcuni episodi come quando minacciò i suoi cari con un coltello. Quel giorno Paris aveva convinto la baby sitter ad andare via prima, poi era entrato nella stanza della sorella, aveva abusato di lei, l’aveva picchiata, strangolata e uccisa con diciassette coltellate. Dopo il delitto lui stesso aveva chiamato i soccorsi.Più tardi i medici hanno diagnosticato all'adolescente un disturbo antisociale della personalità. Il ragazzo aveva raccontato di aver sentito un “diavolo”, ma poi sul pc la mamma aveva trovato la prova che da mesi cercava dei modi per uccidere la sorellina. Nonostante la tragedia, Charity non ha interrotto il legame con il figlio: «Mi chiedono perché vada ancora a trovarlo, ma il mio amore è incondizionato. Non ho mai smesso neanche per un istante di amare mio figlio, anche se lo odio quello che ha fatto». La donna ha creato una fondazione col nome di sua figlia per aiutare le persone che soffrono di disturbi alla personalità.