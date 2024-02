Lady Diana, la rivelazione della biografa dei Reali: «La regina Elisabetta aveva in mente un altro uomo per lei»

La defunta regina Elisabetta credeva che la principessa Diana avrebbe dovuto sposare un altro membro della famiglia reale, ha affermato la biografa e autrice Ingrid Seward nel nuovo libro “Io e mia madre”. Infatti, circa un mese prima del suo matrimonio, Diana fu invitata alla festa per il 21esimo compleanno del principe Andrea a Windsor. Consideriamo che allora Diana era una ventenne. E non vedeva il suo fidanzato, Charles, da un po'. Per via del fatto che era in America, quindi voleva passare del tempo con lui. Ricordiamo alcuni dettagli che già precedentemente erano stati raccontati su Diana. Come ad esempio il fatto che, quando Charles non sembrava interessato a lei, Lady D ballava con gli altri uomini alla festa e poi da sola, secondo la signora Seward. Ad un certo punto della notte, sembra che il cameriere Mark Simpson abbia ammesso di aver visto Diana nel quadrilatero del castello «con l'aria esausta e persa nei suoi pensieri». Ma, allo stesso tempo, «che si muoveva ancora in un tempo lento e ritmico seguendo una melodia nella sua testa». Solo verso le 5.30 Diana andò a casa di suo padre e gli disse che non voleva sposare il principe Carlo, sostiene la Seward. Stando a ciò che dice la biografa, la regina Elisabetta avrebbe preferito che Diana sposasse il principe Andrea, che aveva solo un anno più di lei. La sua paura più grande era che Diana non riuscisse a distinguere tra Carlo come uomo e come principe. La Seward ha scritto nel suo libro: «La regina, attenta a una possibile nuova donna nella vita di suo figlio, aveva solo due riserve. Si chiedeva se qualcuno così giovane potesse distinguere tra quell'uomo e il principe. E non poteva fare a meno di pensare che la ragazza Spencer sarebbe stata molto più adatta al suo figlio minore, Andrew». Photo Credits: Kikapress