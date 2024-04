Dreame presenta una nuova linea di prodotti con Ia per la robotica domestica

Dreame ha presentato la nuova Serie X, che include tre aspirapolveri robot di ultima generazione. In testa alla gamma c'è l'X40 Ultra Complete, ora disponibile come l'aspirapolvere robot più potente sul mercato.

La Serie X, con la sua avanzata tecnologia Dual-Flex Arm Edge-Cleaning offre una pulizia precisa ed efficace anche negli angoli più difficili da raggiungere. I modelli X40 Ultra Complete e X40 Master vantano la tecnologia SideReach Vacuuming, con una spazzola laterale motorizzata che si estende per oltre 10mm dal corpo dell'aspirapolvere. Questo permette di raggiungere gli angoli più stretti con la massima agilità, garantendo una pulizia completa e accurata. Inoltre, la funzionalità MopExtend RoboSwing consente a tutti e tre i robot di ruotare il mop esteso, penetrando anche nelle fessure più strette fino a 4cm sotto i mobili bassi, per eliminare polvere e sporco nascosti. La Serie X va oltre gli standard di pulizia consentendo, inoltre, di sollevare la spazzola principale, la spazzola laterale e il mop, offrendo una pulizia ancora più personalizzata e efficace. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile durante la pulizia di moquette o in modalità di pulizia pura, evitando l'annodamento dei capelli e l'umidificazione della moquette.

Dreame è pioniera di un'ulteriore evoluzione nel mondo della pulizia domestica, perchè mentre il robot si ricarica nel dock dopo la pulizia, il lavabo viene risciacquato accuratamente, eliminando ogni traccia di sporco e garantendo una pulizia sempre impeccabile.

Il modello X40 Ultra Complete e X40 Master offrono un'eccellente potenza di aspirazione pari a 12.000 Pa, la più elevata attualmente disponibile sul mercato, garantendo una pulizia completa, rapida ed efficace. L'X30 Ultra, invece, vanta una potente aspirazione Vormax di 8.300 Pa, ideale per affrontare tappeti a pelo lungo fino a 5 kg. Tutti e tre i modelli sono dotati della tecnologia Mop-Removal, che consente ai robot di lasciare i mop bagnati nella stazione per effettuare una pulizia profonda dei tappeti. Inoltre, i mop possono sollevarsi fino a 10,5 mm per evitare la contaminazione secondaria dall'umidità. In aggiunta, ogni modello presenta una spazzola TriCut, progettata per tagliare in modo efficace i capelli lunghi in pezzi più piccoli, riducendo gli aggrovigliamenti e semplificando la manutenzione. Questo innovazione elimina la necessità di pulire frequentemente la spazzola, garantendo che i robot richiedano una manutenzione minima.

Infine, la nuova Serie X è dotata della tecnologia di rilevamento dello sporco CleanGenius 2.0, che permette ai robot di identificare automaticamente le aree più sporche e avviare una pulizia aggiuntiva se necessario. Inoltre, i sensori avanzati sul mop rilevano lo sporco, garantendo un'azione tempestiva come una visita alla stazione per nuovi pad di mop quando necessario. Per una cura ancora maggiore della pulizia, i modelli X40 e X30 Ultra utilizzano la navigazione Smart Pathfinder, che li guida sempre lungo il percorso di pulizia più efficiente. Grazie al rilevamento ostacoli con intelligenza artificiale, questi robot possono evitare gli ostacoli con precisione, assicurando una pulizia impeccabile senza intoppi. La soluzione Dual-Flex Arm, presente esclusivamente nella Serie X, detiene il primato nel settore, garantendo una pulizia dettagliata in ogni angolo della casa. Inoltre, sia il Kit per il Collegamento all'Acqua che la Spazzola Tri-Cut sono disponibili come accessori opzionali, offrendo ulteriori funzionalità e personalizzazioni per soddisfare le esigenze specifiche di pulizia di ogni utente.

L'X40 Ultra Complete, disponibile esclusivamente nella versione “Complete” con kit di manutenzione annuale, è disponibile al prezzo di 1499 euro su Amazon, Dreame Italia Store, MediaWorld, Unieuro, Euronics. X30 Ultra e X40 Master saranno disponibili nel secondo trimestre del 2024.