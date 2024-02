I biglietti FlixBus si possono ora acquistare anche con Satispay

FlixBus e Satispay hanno annunciato l’inizio di una collaborazione di lungo termine per ampliare i servizi offerti ai passeggeri del servizio globale di mobilità tech su gomma. A partire dal 30 gennaio scorso, è infatti possibile utilizzare anche Satispay come metodo di pagamento per acquistare biglietti sul sito www.flixbus.it, in aggiunta alle opzioni già disponibili.

Chi si collega al sito, potrà acquistare il proprio viaggio in pochi, semplici passaggi: basterà selezionare Satispay come metodo di pagamento all’interno della sezione dedicata e, successivamente, scansionare con l’app Satispay il codice Qr visualizzato o, in alternativa, inserire il proprio numero di telefono.

L’accordo muove dalla volontà di FlixBus di rispondere sempre più puntualmente alle esigenze di un pubblico ogni giorno più digitalizzato, in un’ottica di progressivo miglioramento dell’esperienza di viaggio. A questo scopo concorrono le funzionalità introdotte negli anni, dalla funzione «Dov’è il mio autobus», per monitorare lo stato della propria corsa, all’automazione dei processi di assistenza al cliente.

Allo stesso tempo, Satispay ha riconosciuto il potenziale rappresentato dal bacino di utenza di FlixBus: solo nel primo semestre del 2023, l’operatore ha trasportato più di 36 milioni di persone verso 5.500 destinazioni in tutto il mondo (con un aumento del 54% rispetto allo stesso periodo nel 2022), confermandosi una soluzione di mobilità popolare soprattutto – ma non solo – fra i giovani e giovanissimi. Allo stesso tempo,solo nel primo semestre del 2023, l’operatore ha trasportato più di 36 milioni di persone verso 5.500 destinazioni in tutto il mondo (con un aumento del 54% rispetto allo stesso periodo nel 2022), confermandosi una soluzione di mobilità popolare soprattutto – ma non solo – fra i giovani e giovanissimi.

“Digitalizzando un mercato come quello dei viaggi in autobus, prima considerato obsoleto dai più, abbiamo dato nuova linfa a un intero settore, contribuendo al rilancio di un’alternativa di viaggio sicura, sostenibile e di qualità. Con l’introduzione di nuove funzionalità, puntiamo a innalzare sempre di più questi standard, e Satispay è indubbiamente un partner ideale a questo scopo», ha affermato Andrea Incondi di FlixBus Italia.

“Siamo lieti di questa partnership con un grande operatore della mobilità smart come FlixBus. L'accordo conferma che Satispay può produrre un impatto significativo per gli utenti, migliorando efficienza, semplicità e affidabilità nella gestione dei pagamenti”, ha commentato Stefano de Lollis di Satispay.