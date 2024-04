Dreame H13 Pro: la rivoluzione della pulizia ad alta temperatura

Dreame porta l'h13 Pro sul mercato italiano, presentando un nuovo modello che offre un'aspirazione umida e secca di alta qualità con un’alta precisione.

H13 Pro offre un'esperienza di pulizia completa, grazie all'utilizzo dell'acqua e dell'aria calda a 60°C per 30 minuti, oltre che al lavaggio a spazzola a doppia rotazione.

Questo processo, non solo sterilizza la spazzola, proteggendola dalla proliferazione batterica e dagli odori sgradevoli, ma previene anche i grovigli., semplicemente posizionando l'aspirapolvere nella base di ricarica intelligente dopo l'utilizzo e, dopo il lavaggio riscaldato, essa ruota a velocità turbo per 30 minuti, rimuovendo l'acqua in eccesso e completando il ciclo con asciugatura ad aria calda.