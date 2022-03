Ucraina, Biden-Xi, due ore di telefonata: «Questa guerra va fermata»

È durata due ore la conversazione telefonica tra Xi Jimping e Joe Biden. I due leader si sono parlati per la prima volta dallo scoppio della guerra, e per la prima volta dall’investitura del presidente degli Usa quattordici mesi fa. Sul tavolo c’era qualcosa di veramente sostanziale di cui discutere. La crisi in Ucraina in primo piano, con la possibilità che la Cina svolga un ruolo di mediatrice nella ricerca della pace; la parallela pace...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati