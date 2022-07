Bimba muore nel giardino di casa: morsa da un serpente velenoso

Una bambina è stata morsa da un serprente velonoso nel giardino di casa ed è morta. La piccola stava giocando a nascondino nel giardino di casa sua quando è stata morsa dall'animale. A nulla è servita la corsa nel pronto soccorso nel distretto di Katihar nel Bihar, in India.

La terribile scena, come riporta la stampa locale, si è consumata sotto gli occhi del padre della piccola. La bimba è sembrata subito grave e il padre ha chiamato immediatamente i soccorsi temendo proprio che si trattasse di un serpente velenoso. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare e poche ore dopo la bambina è morta.

APPROFONDIMENTI L'ORRORE Sada, il serial killer più giovane del mondo: a 8 anni ha... INDIA Beve l'acqua del fiume per dimostrare che è pulita, primo... IMDIA Rahul Sahu, il miracolo dell'Alfredino indiano: nel pozzo 100 ore...

Leggi anche > Ameba gli provoca mal di testa e allucinazioni, e il 13enne rischia la vita: «Ha il 30% di possibilità di sopravvivere»

Il padre ha poi chiesto l'intervento di alcuni esperti per individuare e catturare il rettile che aveva morso la figlia ma nell'area del giardino ne sono stati individuati 40. I rettili sono stati raccolti in sacchi e contenitori per la rimozione e portati via. Adesso verranno consegnati al dipartimento della fauna selvatica.