Bimbo di 4 anni muore nella piscina di un parco vacanze, il personale del Center Parcs: «Un grave incidente»

Un bimbo di 4 anni è morto oggi dentro una piscina in un parco acquatico a seguito di un «grave incidente medico». Il bimbo era con la famiglia al parco vacanze Center Parcs a Longleat famosa località turistica nel Wiltshire. La polizia del Wiltshire, in Inghilterra, ha confermato che il ragazzo è morto poco dopo le 11 di sabato. La morte non viene trattata come sospetta. Le forze dell'ordine hanno anche aggiunto: «I nostri pensieri sono con la famiglia del ragazzo in questo momento difficile».

Bimbo di 4 anni muore in una piscina in un parco

Un testimone ha detto a The Sun Online che la sua famiglia ha visto l'orrore svolgersi questa mattina vicino alla piscina a onde del parco. Suo marito le ha detto che un membro del pubblico ha aiutato a tirare fuori dall'acqua un ragazzino. La mamma ha aggiunto: «Anche mia figlia e mio figlio l'hanno visto e sono piuttosto sconvolti». Le foto scattate oggi mostrano la piscina vuota dopo che è stata evacuata e chiusa. Resta inteso che sul posto è intervenuta anche l'elisoccorso.

Cosa è successo

Sky News ha riferito che Center Parcs UK ha confermato un «grave incidente» nel Subtropical Swimming Paradise. Il Subtropical Swimming Paradise è un parco acquatico e comprende una piscina a onde e scivoli d'acqua.

I testimoni

Una madre di cinque figli che soggiorna nel complesso ricreativo ha affermato che l'atmosfera è «molto tranquilla». La donna, che viene dalle Midlands e non vuole essere nominata, ha detto alla PA: «Per fortuna non abbiamo visto nulla. Abbiamo notato una grande folla che lasciava la piazza, stavamo tornando al nostro lodge per pranzare prima di nuotare . Ho controllato il telefono e ho visto che la piscina era chiusa a causa di un incidente. La piazza è tutta aperta, il mercato del parco, i negozi di souvenir, ecc. C'è solo una barriera temporanea all'ingresso della piscina stessa».

Center Parcs ha dichiarat: «Siamo profondamente rattristati dalla tragica notizia che un giovane ospite è morto oggi (24 dicembre) nella foresta di Longleat. Stiamo offrendo il nostro supporto alla famiglia e ai nostri dipendenti che hanno fornito assistenza immediata. I nostri pensieri rimangono con la famiglia in questo momento molto difficile».