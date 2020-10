Blogger dà fuoco alla sua Mercedes GT63S da180.000 dollari: non funzionava bene

Un blogger russo ha dato fuoco alla sua Mercedes GT63S, del valore di circa 180.000 dollari, dopo essere rimasto deluso dalle prestazioni del veicolo dell'azienda tedesca.

Come si può vedere in un video pubblicato su YouTube, Mikhail Litvín si è recato in un campo con la lussuosa auto, l'ha cosparsa di benzina e l'ha data alle fiamme, approfittando dell'occasione per cuocere contemporaneamente della carne.

La Mercedes, acquistata a maggio 2019, ha mostrato una serie di malfunzionamenti. Un'ispezione indipendente ha rivelato che i meccanici di un centro di riparazione ufficiale avevano installato all'interno del veicoli dei pezzi non originali, facendo scattare una spia sul cruscotto del veicolo per far controllare il motore.

Questo fatto e la mancanza di volontà del servizio tecnico di ammettere la sua colpa hanno spinto Litvín a bruciare l'auto e condividere la scena su Internet. Il video ha raccolto quasi 9 milioni di visualizzazioni nei primi due giorni dalla sua pubblicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA