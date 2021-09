«Gazprom ricatta l’Europa, non alza le forniture di gas»: l’accusa di oltre 40 eurodeputati

«Siamo di fronte a un ricatto vero e proprio», dice Anna Fotyga, ex ministra degli Esteri polacca e veterana del Parlamento Ue (dove siede tra i banchi dei Conservatori e riformisti), una degli oltre 40 firmatari del documento di denuncia inviato alla Commissione Ue. Secondo gli eurodeputati, Gazprom starebbe deliberatamente portando avanti una strategia per non aumentare le forniture del gas e far salire così alle stelle i prezzi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati