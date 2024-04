Pratola Serra, scoppia incendio a causa della bombola del gas

Dramma sfiorato in serata a Pratola Serra. A causa di un malfunzionamento della bombola del gas usata per una stufa, si è sviluppato un incendio che ha interessato un appartamento, dove in quel momento si trovava un pensionato.

I carabinieri della Stazione di Chianche, prontamente intervenuti, hanno accompagnato l'uomo all'esterno, in buone condizioni generali. Sul posto anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per lo spegnimento delle fiamme. I caschi rossi hanno messo in sicurezza la zona.