Cnn: bombardieri statunitensi B-1 schierati in Norvegia. «Mossa di Biden contro Putin»

La Cnn riferisce che quattro bombardieri B-1 della US Air Force e circa 200 membri del personale della Dyess Air Force in Texas saranno spostati nella base aerea di Orland in Norvegia, e che nelle prossime tre settimane inizieranno le missioni nel Circolo Polare Artico e nello spazio aereo internazionale al largo della Russia nordoccidentale. L'emittente statunitense cita più funzionari della difesa. L'aeronautica militare Usa si rende protagonista di una mossa molto esplicita. Si tratta della prima volta per gli Stati Uniti, una mossa di Joe Biden che rappresenta un chiaro messaggio per Mosca. Secondo quanto riferisce la Cnn l'esercito americano opererà nella regione artica, ritenendola strategicamente importante, e difenderà gli alleati nell'area da qualsiasi aggressione russa vicino al confine del Paese.

La strategia del Pentagono

Lo mossa significa che gli Stati Uniti saranno in grado di reagire più rapidamente alla potenziale aggressione russa, dicono i funzionari citati dalla Cnn. Negli ultimi mesi, il Pentagono ha utilizzato dei bombardieri simili ai B-1, i B-52, in Medio Oriente come mezzo per dimostrare la capacità degli Stati Uniti di spostare rapidamente le risorse militari in regioni potenzialmente tese. Si tratta di missioni che richiedono settimane per essere pianificate, il che significa che lo spiegamento in Norvegia è in corso di organizzazione da un pò di tempo, spiegano gli stessi funzionari.

The US Air Force is deploying B-1 bombers to Norway in a move that sends a clear message to Russia that the US will operate in the regionhttps://t.co/TNMRThbuf4 — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 8, 2021

D'altra parte, il Dipartimento della Difesa ha accolto con profonda preoccupazione le mosse militari russe tese a bloccare il potenziale accesso all'Artico. «I recenti investimenti russi nell'Artico includono una rete di mezzi aerei offensivi e sistemi missilistici costieri», ha avvertito Barbara Barrett, segretaria dell'Air Force durante l'amministrazione Trump. Gli Stati Uniti valutano che la Russia consideri il mantenimento del proprio accesso all'Artico sempre più vitale, con quasi il 25% del suo prodotto interno lordo proveniente da idrocarburi a nord del Circolo Polare Artico, ha detto Barrett. Il mese scorso, un caccia russo ha sorvolato l'USS Donald Cook, un cacciatorpediniere navale statunitense, nelle acque internazionali del Mar Nero.

