Bucha, Hostomel e Mariupol: le città della barbarie. «Mine nei cadaveri», l'ultimo scempio dei russi

Alle porte di Kiev, alle porte della barbarie. La ritirata dell’esercito di Putin disvela le violenze e le brutalità commessi in varie cittadine come Bucha, Gostomel, Irpin, Borodyanka. Si è andati ben oltre il triste e prevedibile lascito di una guerra di cui, tra l’altro, si fatica a capire il senso perché l’esercito russo di fatto non ha ottenuto alcun risultato strategico. Anche il tentativo di Putin e del suo entourage di smentire il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati